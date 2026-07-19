எம்.ஜி.ஆர்., சிலைக்கு மாலை அணிவிப்பு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:01 PM
பரங்கிப்பேட்டை: புவனகிரியில் எம்.ஜி.ஆர்., சிலைக்கு, மாவட்ட செயலாளர் பாண்டியன் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் சென்று, மாலை அணிவித்தார்.கடலுார் கிழக்கு மாவட்ட அ.தி.மு.க.,வில், சிதம்பரம் மற்றும் காட்டுமன்னார்கோவில் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகள் இருந்தன. தற்போது,புவனகிரி தொகுதியை கூடுதலாக ஒதுக்கி, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலாளர்பழனிசாமி அறிவித்தார். அதையொட்டி நேற்று, கடலுார் கிழக்கு மாவட்ட அ.தி.மு.க., செயலாளர் பாண்டியன், புவனகிரியில் உள்ள எம்.ஜி.ஆர்., சிலைக்கு கட்சி நிர்வாகிகளுடன் சென்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
அவருடன், மாவட்ட அவை தலைவர் குமார், மாநில எம்.ஜி.ஆர்., மன்ற துணை செயலாளர் முருகுமணி, மாநில எம்.ஜி.ஆர்., இளைஞரணி துணை செயலாளர் இளஞ்செழியன், மாவட்ட ஜெ., பேரவை செயலாளர் உமா மகேஸ்வரன், நகர செயலாளர் செல்வகுமார், ஒன்றிய செயலாளர் சீனிவாசன், கருப்பன், பரங்கிப்பேட்டை ஒன்றிய செயலாளர்கள் ரெங்கசாமி, அசோகன், மாவட்ட இணை செயலாளர் ரெங்கம்மாள், மாவட்ட பாசறை செயலாளர் வசந்த், பரங்கிப்பேட்டை நகர செயலாளர் ஜெய்சங்கர், கிள்ளை நகர செயலாளர் தமிழரசன், புவனகிரி நகர துணை செயலாளர் மனோகர், மாவட்ட எம்.ஜி.ஆர்., இளைஞரணி துணை செயலாளர் செழியன், மகளிரணி செயலாளர் ஜெயபிரியா, ஜெ., பேரவை இணை செயலாளர் வீரமூர்த்தி, முன்னாள் மாவட்ட கவுன்சிலர் சங்கர், முன்னாள் துணை சேர்மன் வாசுதேவன், நிர்வாகிகள், சுபாஷ் சந்திரபோஸ், இசை பாலமுருகன், நாகராஜ், தியாகராஜன் உட்பட பலர்,பங்கேற்றனர்.