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அரசு கல்லுாரி பேராசிரியர்கள் போராட்டம் 

அரசு கல்லுாரி பேராசிரியர்கள் போராட்டம் 

ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM

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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் கொளஞ்சியப்பர் அரசு கலை கல்லுாரியில், ஐபேக்டோ மற்றும் தமிழ்நாடு ஆசிரியர்கள் கழக சங்கம் சார்பில், வாயிற் முழக்க போராட்டம் நடந்தது.

இந்த போராட்டத்திற்கு, தமிழ்நாடு ஆசிரியர்கள் கழக சங்க மாவட்ட தலைவர் புவனேஸ்வரி தலைமை தாங்கினார். செயலர்  ெஹலன் ரூத் ஜாய்ஸ், பொருளாளர் ராதா ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.

இதில், மண்டல தலைவர் கருணாநிதி, பொதுக்குழு உறுப்பினர் ஆனந்தன், துணை தலைவர் பிரேமலதா, இணை செயலர் சுகந்தி மற்றும் பேராசிரியர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.

இதில், இணை பேராசிரியர், பேராசிரியர் பதவி உயர்விற்கு பி.எச்.டி., நிபந்தனையை நீக்க வேண்டும். கல்லுாரி பேராசிரியர்களின் ஓய்வுபெறும் வயதை 65 ஆக உயர்த்த வேண்டும். பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தப்பட்டன. 

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