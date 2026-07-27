செயின்ட் ஜோசப் கல்லுாரியில் பட்டமளிப்பு 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ செயின்ட் ஜோசப் கல்லுாரியில் பட்டமளிப்பு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:32 PM
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கடலுார்: கடலுார் செயின்ட் ஜோசப் கல்லுாரியில் புதுச்சேரி பல்கலைக் கழகத்தின் கூட்டு கல்வி திட்டத்தின் கீழ் எம்.பி.ஏ., முதல் பட்டமளிப்பு விழா நடந்தது. கல்லுாரி செயலர் சுவாமிநாதன், முதல்வர் அருமைசெல்வம், புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக எம்.பி.ஏ., கூட்டு கல்வி திட்டத்தின் இயக்குநர் அலெக்ஸ் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
சிறப்பு விருந்தினராக புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக டீன் நடராஜன் கலந்து கொண்டு எம்.பி.ஏ., மாணவர்களுக்கு பட்டங்கள் வழங்கி பேசுகையில், ‘பட்டதாரிகள் வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றலைத் தொடர வேண்டும். தலைமைத்துவ பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். தொழில்முறை திறன்களை மேம்படுத்தி சமூகப் பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டும்’ என்றார். விழாவில், 88 மாணவ, மாணவிகளுக்கு பட்டம் வழங்கப்பட்டது.