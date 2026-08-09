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விருதை நகராட்சியில் குறைதீர் முகாம்

விருதை நகராட்சியில் குறைதீர் முகாம்

ADDED : ஆக 08, 2026 05:31 PM

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ADDED : ஆக 08, 2026 05:31 PM

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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலத்தில் நடந்த வீடு தேடி விருத்தாசலம் நகராட்சி குறைதீர் முகாமை, மண்டல இயக்குனர் மாரிசெல்வி துவக்கி வைத்தார்.

விருத்தாசலம் நகராட்சி சார்பில் சொத்துவரி, குடிநீர் இணைப்பு, தெருவிளக்கு, துாய்மைப் பணிகள் உட்பட பல்வேறு பிரச்னைகளை தீர்க்கும் வகையில் அந்தந்த வார்டுகளுக்கே சென்று பொது மக்களிடம் மனுக்கள் பெறப்படுகிறது.

அதன்படி, நகராட்சி வார்டு எண் 24, 25, 26, 27, 28 மற்றும் 29 ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பொது மக்களிடம், வானொலி திடல் கலையரங்கத்தில் நேற்று மனுக்கள் பெறப்பட்டன. நகர்மன்ற தலைவர் சங்கவி முருகதாஸ் தலைமை தாங்கினார்.

துணை சேர்மன் ராணி தண்டபாணி முன்னிலை வகித்தார். கமிஷ்னர் நாகராஜ் வரவேற்றார். செங்கல்பட்டு நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குனர் மாரிசெல்வி துவக்கி வைத்து, பொது மக்களிடம் மனுக்கள் பெற்றார்.

அதில், பொது மக்களிடம் பெறப்படும் மனுக்கள் உடனடியாக பதிவேற்றம் செய்து, ஒப்புகை சீட்டு வழங்கப்பட்டது. முகாமில், கவுன்சிலர்கள் வசந்தி புருேஷாத்தமன், ராசாத்தி சரவணன், அறிவழகி முருகன், சிங்காரவேல், கரிமுனிஷா பொன்கணேஷ், நகராட்சி மேலாளர் அரிகிருஷ்ணன், நகரமைப்பு ஆய்வாளர் கோகுலகிருஷ்ணன் உடனிருந்தனர்.

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