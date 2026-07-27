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குறைகேட்புக் கூட்டம்குவிந்த 772 மனுக்கள்  

குறைகேட்புக் கூட்டம்குவிந்த 772 மனுக்கள்  

ADDED : ஜூலை 27, 2026 09:13 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 09:13 PM

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 கடலுார்: கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்த பொதுமக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் 772 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தது. கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார்  தலைமை தாங்கி பொதுமக்களிடம் இருந்து மனுக்களை பெற்றார். 

நேற்று நடந்த கூட்டத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து 772 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. பொதுமக்களின் கோரிக்கை மனுக்களை சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களிடம் வழங்கி தகுதியான மனுக்கள் மீது விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.இக்கூட்டத்தில் டி.ஆர்.ஓ., புண்ணியகோட்டி, உதவி ஆணையர் (கலால்) ராணி, தனித்துணை கலெக்டர் சுரேஷ் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

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