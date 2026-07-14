ஆக்கிரமிப்பு வாகனங்களால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்
ஆக்கிரமிப்பு வாகனங்களால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 10:44 PM
வடலுார்: வடலுார் சந்திப்பில் தாறுமாறாக நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
கடலுார் - சேலம் நெடுஞ்சாலை, வி.கே.டி., நெடுஞ்சாலை ஆகிய இரண்டும் சந்திக்கும் முக்கிய பகுதியாக வடலுார் நான்கு முனை சந்திப்பு பகுதி உள்ளது. இவ்வழியாக நான்கு மார்க்கங்களிலும் தினசரி ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்களில், லட்சக்கணக்கான பயணிகள் சென்று வருகின்றனர். இங்கு சென்னை மார்க்கத்தில் உள்ள உணவகங்களுக்கு, கடைகளுக்கு வருவோர் தங்கள் வாகனங்களை தாறுமாறாக நிறுத்துவதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
கும்பகோணம் மார்க்கத்திலும், பஸ் நிலைய கடைகள் திறந்து இயங்க துவங்கியதால் வாகனங்கள் தாறுமாறாக நிறுத்தப்படுகின்றன. எனவே இப்பகுதியில் தாறுமாறாக நிறுத்தி போக்குவரத்து நெரிசலை ஏற்படுத்தும் வாகனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து, வாகன போக்குவரத்து சீராக நடைபெற போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.