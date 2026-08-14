வீடுதேடி குறைதீர்வு முகாம் ரூ.22.97 லட்சம் வரி வசூல்
வீடுதேடி குறைதீர்வு முகாம் ரூ.22.97 லட்சம் வரி வசூல்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:21 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் பஸ் நிலையத்தில் நடந்த வீடுதேடி சிறப்பு குறைதீர் முகாமில், 22 லட்சத்து 97 ஆயிரத்து 579 ரூபாய் வரி வசூலிக்கப்பட்டது.
விருத்தாசலம் நகராட்சியில் குடிநீர் வரி, சொத்து வரி, தொழில்வரி உள்ளிட்ட வரி வசூலிப்பு மற்றும் பிறப்பு இறப்பு சான்றிதழ், புதிய குடிநீர் இணைப்பு, தெருவிளக்கு, துாய்மைப் பணிகள் உள்ளிட்ட இதர பொதுப்பிரச்னைகள் குறித்து பொது மக்களிடம் மனுக்கள் பெற வசதியாக வீடுதேடி விருத்தாசலம் நகராட்சி குறைதீர்வு முகாம் நடக்கிறது.
அதன்படி, கடந்த வாரம் வார்டு எண் 5, 6, 10, 12, 13 மற்றும் 14 ஆகிய வார்டுகளுக்கு பஸ் நிலைய வளாகத்தில் பொது மக்களிடம் மனுக்கள் பெறப்பட்டன. மேலும், சொத்து வரியாக 21 லட்சத்து 29 ஆயிரத்து 129 ரூபாய், குடிநீர் ரூ.1,68,450 மற்றும் தொழில்வரி 84,906 ரூபாய் என மொத்தமாக 714 ரசீதுகளுக்கு 22 லட்சத்து 97 ஆயிரத்து 579 ரூபாய் வரி சிறப்பு முகாமில் வசூலிக்கப்பட்டது.
அதுபோல், புதிய குடிநீர் இணைப்பு, பெயர் மாற்றம், தெருவிளக்கு, சொத்துவரி, புதிய தொழில்வரி என 183 மனுக்கள் பெறப்பட்டு, 152 மனுக்கள் மீது உடனுக்குடன் தீர்வு காணப்பட்டது.