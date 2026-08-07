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விருத்தாசலம் நகராட்சியில் வீடு தேடி குறைதீர் முகாம்
விருத்தாசலம் நகராட்சியில் வீடு தேடி குறைதீர் முகாம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:31 PM
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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் நகராட்சி சார்பில் ‘ வீடு தேடி குறை தீர் முகாம் நடந்தது.
காய்கறி மார்க்கெட் பகுதியில் நடந்த முகாமை, கமிஷனர் நாகராஜ் தலைமை தாங்கி துவக்கி வைத்தார். மேலாளர் ஹரி கிருஷ்ணன், கணக்காளர் ரமேஷ், கவுன்சிலர்கள் தளபதி, சுந்தரி, ஜெயலட்சுமி, உஷா, அன்சர் அலி, தீபா முன்னிலை வகித்தனர்.
நேற்று துவங்கிய இந்த முகாமில், 7, 8, 9, 11, 15 மற்றும் 16 வது வார்டுகளை சேர்ந்த பொதுமக்களிடம் இருந்து சொத்துவரி, பெயர் மாற்றம், பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழ், தொழில்வரி, கட்டட அனுமதி, குடிநீர் இணைப்பு, இதர பொது பிரச்னைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு சேவைகளுக்கு மனுக்கள் பெறப்பட்டது. இந்த முகாம் இன்றும் நடக்கிறது.