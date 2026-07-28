ஒவ்வாமை மூக்கழற்சி பிரச்னையை தவிர்ப்பது எப்படி? டாக்டர் வெங்கட்ட ரமணன் ஆலோசனை  

ஒவ்வாமை மூக்கழற்சி பிரச்னையை தவிர்ப்பது எப்படி? டாக்டர் வெங்கட்ட ரமணன் ஆலோசனை
ஒவ்வாமை மூக்கழற்சி பிரச்னையை தவிர்ப்பது எப்படி? டாக்டர் வெங்கட்ட ரமணன் ஆலோசனை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM
‘ஒவ்வாமை மூக்கழற்சி பிரச்னைக்கு வீட்டை துாய்மையாக வைத்திருப்பதன் மூலமாக தீர்வு காணலாம்’ என, கடலுார் எஸ்.ஆர்., காது, மூக்கு, தொண்டை மருத்துவமனை டாக்டர் வெங்கட்டரமணன் கூறினார்.இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது: இன்றைய காலகட்டத்தில் சிறுவர்கள் முதல் முதியவர்கள் வரை பலரையும் பாதிக்கும் பொதுவான நோய்களில் ஒன்று ஒவ்வாமை மூக்கழற்சி ஆகும்.
இதை பலர் ‘சாதாரண சளி’ என்று எண்ணி அலட்சியப்படுத்துவது வழக்கம். இது ஒரு தொற்றுநோய் அல்ல. உடலின் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு சில பொருட்களுக்கு அளவுக்கு மீறிய எதிர்வினை அளிப்பதால் ஏற்படும் ஒரு நிலையாகும்.
ஒவ்வாமை மூக்கழற்சி மூக்கின் உள் சவ்வுகள் துாசி, மகரந்தத் துகள்கள், வீட்டுத் துாசி பூச்சிகள், செல்லப்பிராணிகளின் ரோமங்கள், பூஞ்சை துகள்கள் போன்ற ஒவ்வாமையை துாண்டும் பொருட்களால் பாதிக்கப்படும்போது மூக்கில் ஏற்படும் அழற்சியே ஒவ்வாமை மூக்கழற்சி எனப்படுகிறது.
முக்கிய அறிகுறிகள்
தொடர் தும்மல், குறிப்பாக காலையில் மூக்கில் நீர்ப்போன்ற சளி வடிதல், மூக்கு அடைப்பு, மூக்கு, கண்கள் மற்றும் தொண்டையில் அரிப்பு, கண்களில் நீர் வடிதல் மற்றும் சிவத்தல், வாசனை உணரும் திறன் குறைதல், தலைபாரம் மற்றும் சோர்வு, துாக்க குறைபாடு போன்றவை ஆகும்.
வீட்டுத் துாசி மற்றும் மகரந்தத்துகள்கள், பூஞ்சை, செல்லப்பிராணிகளின் ரோமங்கள், காற்று மாசுபாடு, புகைப்பிடித்தல், புகைமூட்டம், பரம்பரை காரணிகள் போன்றவற்றால் ஒவ்வாமை மூக்கழற்சி வாரக்கணக்கில் அல்லது மாதக்கணக்கில் நீடிக்கக்கூடும்.
சிலர் எப்போதும் சளி பிடித்துக் கொண்டே இருக்கிறது என்று கூறி வருகிறார்கள். உண்மையில் அவர்களில் பலருக்கு இருப்பது ஒவ்வாமை மூக்கழற்சியே.
இப்பிரச்னைக்கு சிகிச்சை பெறாவிட்டால் சைனஸிட்டிஸ், நடுக்காது பிரச்னைகள், குறட்டை, துாக்கத்தின் போது சுவாசத்தடை, குழந்தைகளின் படிப்பு மற்றும் கவனச்சிதறல், ஆஸ்துமா மோசமாதல் ஆகியவை ஏற்படலாம். மூக்கை எண்டோஸ்கோப் மூலம் பரிசோதிப்பது, தேவையெனில் அலர்ஜி பரிசோதனை அல்லது ரத்த பரிசோதனை பரிந்துரைப்பது, சைனஸ் பாதிப்பு சந்தேகமிருந்தால் சி.டி.ஸ்கேன் பரிந்துரைப்பது மூலமாக இப்பிரச்னையை கண்டறியலாம்.
ஒவ்வாமை ஏற்படுத்தும் காரணிகளைத் தவிர்ப்பது, வீட்டை சுத்தமாக வைத்திருப்பது, படுக்கை விரிப்புகளை வெந்நீரில் அடிக்கடி துாய்மைப்படுத்துவது, தேவையற்ற துாசி சேரும் பொருட்களைக் தவிர்ப்பது, முகக்கவசம் அணிவது, புகைப்பிடிப்பதை தவிர்ப்பது மூலமாக இப்பிரச்னையை தவிர்க்கலாம். தேவைக்கேற்ப பிற மருந்துகள் மூக்கில் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்டீராய்டு ஸ்பிரேக்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் சரியாக பயன்படுத்தப்படும் போது மிகவும் பாதுகாப்பானவை மற்றும் சிறந்த பலன் தருகின்றன.
தொடர்ந்து தும்மல் ஏற்படுவது ஒவ்வாமையின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். இரண்டு வாரங்களுக்கு மேல் அறிகுறிகள் இருப்பது, மூக்கு அடைப்பு அதிகமாக இருப்பது, அடிக்கடி சைனஸ் தொற்று ஏற்படுவது, மூக்கில் ரத்தப்போக்கு ஏற்படுவது, வாசனை உணரும் திறன் குறைவது, குழந்தைகளில் குறட்டை அல்லது வாய்வழி சுவாசம் இருந்தால் காது, மூக்கு, தொண்டை நிபுணரை அணுக வேண்டும்.
ஒவ்வாமை மூக்கழற்சி உயிருக்கு ஆபத்தான நோய் அல்ல. ஆனால், வாழ்க்கைத் தரத்தை கணிசமாக பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நீண்டகால நோயாகும். சரியான நேரத்தில் காது, மூக்கு, தொண்டை நிபுணரை அணுகி, காரணத்தைக் கண்டறிந்து, முறையான சிகிச்சை மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களைப் பின்பற்றினால் குணப்படுத்தலாம். அடிக்கடி தும்மல், மூக்கு அடைப்பு, மூக்கில் நீர் வடிதல் ஆகியவற்றை சாதாரண சளி என்று அலட்சியம் செய்ய கூடாது. சரியான பரிசோதனையும் சிகிச்சையும் உங்கள் சுவாச ஆரோக்கியத்தையும் வாழ்க்கைத் தரத்தையும் மேம்படுத்தும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.