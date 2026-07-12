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வீட்டிற்கு தீ வைத்து மனைவியை   மிரட்டிய கணவர் கைது 

வீட்டிற்கு தீ வைத்து மனைவியை   மிரட்டிய கணவர் கைது 

ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:12 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:12 PM

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கடலுார்: மனைவி வீட்டிற்கு தீ வைத்த கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.  

தேனி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் வீரமோகன், 45; இவரது மனைவி தேவகனி,38; கடலுார் குழந்தைகள் காப்பகத்தில் உதவியாளராக பணிபுரியும் தேவகனி, செம்மண்டலத்தில் வாடகை வீட்டில் பிள்ளைகளுடன் வசிக்கிறார். தம்பதி இருவருக்குமான விவாகரத்து வழக்கு தேனி கோர்ட்டில் நடந்து வருகிறது.

இந்நிலையில், கடலுாரில் தேவகனி வீட்டிற்கு நேற்று முன்தினம், வீரமோகன் வந்தார். அப்போது, இருவருக்கும் ஏற்பட்ட தகராறில் வீரேமாகன், வீட்டின் உள்ளே பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்தார்.

அருகில் இருந்து துணிகள் எரிந்து சேதமானது. மேலும், மனைவியை தாக்கி தீ வைத்து கொளுத்தி விடுவதாக மிரட்டினார். புகாரின் பேரில், கடலுார், புதுநகர் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, வீரமோகனை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர். 

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