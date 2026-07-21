மேகதாது அணை கட்டுவதை கண்டித்து ஐ.ஜே.கே., ஆர்ப்பாட்டம்
மேகதாது அணை கட்டுவதை கண்டித்து ஐ.ஜே.கே., ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:11 PM
விருத்தாசலம்: காவிரியின் குறுக்கே கர்நாடக அரசு மேகதாது அணை கட்டுவதை எதிர்த்து, விருத்தாசலம் பாலக்கரையில், ஐ.ஜே.கே., சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மண்டல பொறுப்பாளர் செல்வராயர் தலைமை தாங்கினார்.
மாநில ஆசிரியர் அணி அமைப்பாளர் பார்த்தசாரதி, நெய்வேலி, புவனகிரி, சிதம்பரம், விருத்தாசலம், பண்ருட்டி சட்டசபை தொகுதி மாவட்ட தலைவர்கள் இளங்கோவன், ஹரிதாஸ் பாபு, மணிவேல், துரை முருகேசன், சேகர் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
மாநில அமைப்பு செயலர் ஆசிரியர் சுப்ரமணியன், பார்கவகுல முன்னேற்ற சங்க மாநில தலைவர் கொளஞ்சியப்பன், முன்னாள் மகளிரணி அமைப்பாளர் ரேவதி ஆகியோர் பேசினர்.
மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர் பெரியசாமி, திட்டக்குடி தொகுதி செயலர் சுப்ரமணியன், தொகுதி தலைவர் அசோக்குமார், நல்லுார் ஒன்றிய செயலர் அண்ணாதுரை, ஒன்றிய பொருளாளர் மாணிக்கவேல் மற்றும் ஐ.ஜே.கே., நிர்வாகிகள், பார்கவகுல முன்னேற்ற சங்க நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
அப்போது, கர்நாடக அரசை கண்டித்து கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பினர். மேலும், தமிழக முதல்வர் தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியதுபோல், விவசாய கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என கூறி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.