தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ விழிப்புணர்வு பெயரில் நா.த.க., கட்சியினர் மதுபாட்டில் காவடி

விழிப்புணர்வு பெயரில் நா.த.க., கட்சியினர் மதுபாட்டில் காவடி

விழிப்புணர்வு பெயரில் நா.த.க., கட்சியினர் மதுபாட்டில் காவடி

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:52 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:52 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

விருத்தாசலம் விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவில் மாசிமக தெப்பல் உற்சவத்தின்போது, பாலக்கரையில் உள்ள அம்மன் குளத்தில் தெப்பல் உற்சவம் நடக்கும். இதற்காக, மணிமுக்தாற்றில் இருந்து நீர்வரத்து வரும் வகையில் பண்டைய காலத்தில் வடிகால் அமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன.

நாளடைவில் ஆக்கிரமிப்பு காரணமாக வடிகால் மூடப்பட்டதால், தண்ணீர் வரத்து தடைபட்டது. இதனால், சமீப காலமாக நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் தற்காலிகமாக மோட்டார் மூலம் நீர் இறைத்து, குளத்தில் நீர் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது.

அதன்பின், குளத்தில் கோரை புற்கள் மண்டியும், இறைச்சி கழிவுகளை கொட்டியும் பயன்பாடில்லாத நிலைக்கு மாறி விடுகிறது. மேலும், சமூக விரோதிகள் மது அருந்திவிட்டு பாட்டில்களை குளத்தில் வீசிவிட்டு செல்வதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது.

இந்நிலையில், நாம் தமிழர் கட்சியின் சுற்றுச்சூழல் பாசறை நிர்வாகி கதிர்காமன் தலைமையிலான அக்கட்சியினர், குளத்தை துார்வாரி, துாய்மையாக பராமரிக்க வேண்டும் என நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதற்காக, ஆடி மூன்றாம் செவ்வாய் கிழமையான நேற்று மதுபாட்டில்கள் கட்டிய காவடி சுமந்து, கடைவீதி ரவுண்டானாவில் இருந்து நகராட்சி அலுவலகம் வரை ஊர்வலமாக சென்று, மனு கொடுத்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us