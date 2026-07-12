இந்திய மாணவர் சங்கம்  கடலுாரில் உண்ணாவிரதம் 

ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:20 PM
கடலுார்: கடலுார் தலைமை தபால் நிலையம் அருகில் இந்திய மாணவர் சங்கம் சார்பில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடந்தது.
அனைத்து குடியிருப்போர் நலச்சங்க சிறப்பு தலைவர் மருதவாணன் துவக்க உரையாற்றினார். மாவட்ட செயலாளர்கள் ஜீவானந்தம், அவினாஷ், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் அரவிந்த் ஆகியோர் கண்டன உரையாற்றினர்.
தமிழ்நாடு உயர்நிலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் கழக மாவட்ட செயலாளர் தெரசா கேத்ரின், தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி மாவட்ட செயலாளர் சாந்தகுமார், தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் மற்றும் கலைஞர்கள் சங்கம் மாநில குழு உறுப்பினர் பால்கி, அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்க மாவட்ட செயலாளர் மல்லிகா, இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்க மாவட்ட பொருளாளர் கலைவாணன் வாழ்த்தி பேசினர்.
மத்திய குழு உறுப்பினர் சவுமியா போராட்டத்தை நிறைவு செய்து பேசினார். ‘நீட்’ தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என, ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது. துணை செயலாளர் செங்கதிர் நன்றி கூறினார்.