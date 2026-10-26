என்.எல்.சி., மாற்று குடியிருப்பு மையத்தில்ஆக்கிரமிப்பு வீடு அகற்றி அளவீடு பணி தீவிரம்
என்.எல்.சி., மாற்று குடியிருப்பு மையத்தில்ஆக்கிரமிப்பு வீடு அகற்றி அளவீடு பணி தீவிரம்
UPDATED : அக் 09, 2026 08:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 08:07 PM
மந்தாரக்குப்பம்: ஊமங்கலம் என்.எல்.சி., மாற்று குடியிருப்பு மையத்தில் இருந்த ஆக்கிரமிப்பு வீட்டை அகற்றி நிலம் அளவீடு செய்யும் பணியில் பரபரப்பு நிலவியது.
என்.எல்.சி., நிலத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஊமங்கலம் மாற்று குடியிருப்பு மையத்தில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் தனிநபர் ஆக்கிரமிப்பு செய்து வீடு கட்டி குடியேறி வந்தார். அதை தொடர்ந்து என்.எல்.சி., சார்பில் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வலியுறுத்தி பல முறை அறிவிப்பு கடிதம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில் கடந்த 6 ம் தேதி என்.எல்.சி., அளவீடு பணிகளை மேற்கொண்ட போது வீட்டை ஆக்கிரமித்த இருந்த நபர் கால அவகாசம் தருமாறு கோரினார். அதை தொடர்ந்து என்.எல்.சி., அதிகாரிகள் மேலும் இரண்டு நாட்கள் அவகாசம் கொடுத்திருந்தனர்.
கால அவகாசம் முடிந்த நிலையில் நேற்று காலை 10:30 மணியளவில் ஆக்கிரமிப்பு வீட்டில் உள்ளே இருந்த கட்டில், பிரோ, பிரிட்ஜ் உள்ளிட்ட பொருட்களை வீட்டிற்கு வெளியே எடுத்து வைத்தனர். டி.எஸ்.பி., ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் என்.எல்.சி., அதிகாரிகள் பொக்லைன் மூலம் வீட்டை இடித்து அகற்றினர்.
அதை தொடர்ந்து அப்பகுதியில் நில அளவீடு செய்யும் பணியில் என்.எல்.சி., அதிகாரிகள் ஈடுபட்டனர். தாசில்தார் முருகன், என்.எல்.சி., தலைமை பொது மேலாளர் சீனிவாசராகவன், சேகர், வருவாய் ஆய்வாளர் ராஜதுரை உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.