/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ கருணாநிதி நினைவு தினம்
ADDED : ஆக 07, 2026 05:31 PM
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பரங்கிப்பேட்டை: பரங்கிப்பேட்டையில், நகர தி.மு.க., சார்பில், முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது.
மாவட்ட பிரதிநிதி சங்கர் தலைமை தாங்கினார். துணை சேர்மன் முகமது யூனுஸ் முன்னிலை வகித்தார்.
கருணாநிதி படத்திற்கு, பரங்கிப்பேட்டை தெற்கு ஒன்றிய தி.மு.க., செயலாளர் கலையரசன், மாலை அணிவித்து, பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினார். நிகழ்ச்சியில், ஒன்றிய அவைத்தலைவர் ராஜாராமன், முன்னாள் துணை சேர்மன் செழியன், முன்னாள் நகர செயலாளர்கள் பாண்டியன், முனவர் உசேன், மாவட்ட மீனவரணி துணை அமைப்பாளர் அரவிந்தன், நிர்வாகிகள் சரவணன், சிவபாலன், செந்தில்குமார், இஸ்மாயில் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.