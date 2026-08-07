சிங்க பெண் போலீசார் அரசு பள்ளியில் விழிப்புணர்வு

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ சிங்க பெண் போலீசார் அரசு பள்ளியில் விழிப்புணர்வு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:11 PM
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குள்ளஞ்சாவடி, ஜூலை 31-
அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு சிங்கப் பெண் போலீசார் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்
குள்ளஞ்சாவடி அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் போலீஸ் மற்றும் வருவாய்த் துறை சார்பில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது. ஆசிரியர் வரவேற்றார். தலைமை ஆசிரியர் கொளஞ்சியப்பன் தலைமை தாங்கினார். தொடர்ந்து சிங்கப்பெண் போலீசார் மாணவ, மாணவிகள் சந்திக்கும் பிரச்னைகள் மற்றும் அதனை எதிர்கொள்ளும் வழிமுறைகள், தற்காத்துக் கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் தீர்வுகள் குறித்து விளக்கினர்.
தொடர்ந்து வருவாய் துறை சார்பில், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு குறித்து மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. நிகழ்ச்சியை, ஆசிரியர் உமா தொகுத்து வழங்கினார். ஆசிரியர் அருள் பிரகாஷ் நன்றி கூறினார்.