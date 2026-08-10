/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ மதுபானம் விற்ற ஆசாமி கைது
ADDED : ஆக 09, 2026 08:32 PM
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காட்டுமன்னார்கோவில்: டாஸ்மாக் மதுபானங்களை விற்பனை செய்த ஆசாமியை போலீசார் கைது செய்தனர்.
காட்டுமன்னார்கோவில் அடுத்த சி.அரசூர் குமாரசாமி மகன் ஜெயசீலன் 36; இவர் சி.அரசூர் கொள்ளிடம் ஆறு கரை அருகே அரசு டாஸ்மாக் மதுபானங்களை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்தார். தகவல் அறிந்த குமராட்சி எஸ்.ஐ., செல்வபாண்டியன் மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, கள்ளத்தனமாக அரசு டாஸ்மாக் மதுபானம் விற்பனை செய்த ஜெயசீலனை மடக்கிப்பிடித்தனர். அவர் மீது வழக்குப்பதிந்து, போலீசார் கைது செய்தனர்.
அவரிடம் இருந்து, 30 மது பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.