/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ மது பாட்டில்கள் கடத்தியவர் கைது
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM
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நெல்லிக்குப்பம்: புதுச்சேரியில் இருந்து மது பாட்டில்கள் கடத்தியவரை போலீசார் கைது செய்தனர். பண்ருட்டி கலால் இன்ஸ்பெக்டர் தீபா மற்றும் போலீசார் அண்ணாகிராமம் பகுதியில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது பைக்கில் வந்தவரை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர். அவர், சாக்கு மூட்டையில் புதுச்சேரியில் இருந்து 100 மது பாட்டில்கள் கடத்தி வந்தது தெரிந்தது.
பண்ருட்டி கலால் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து குறிஞ்சிபாடி ஆடூர் அகரத்தை சேர்ந்த சேகர் மகன் செல்வகுமாரை,23; கைது செய்து,பைக் மற்றும் மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர்.