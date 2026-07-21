ஆட்டோவில் சாராயம்  கடத்தியவர் கைது 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ ஆட்டோவில் சாராயம் கடத்தியவர் கைது
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:33 PM
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கடலுார்: கடலுாரில் ஆட்டோவில் குட்கா, சாராயம் கடத்தி வந்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடலுார் போக்குவரத்து காவல் பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் அருணாச்சலம் தலைமையிலான போலீசார் நேற்று பாரதி சாலையில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, அவ்வழியாக வந்த ஆட்டோவை சந்தேகத்தின் பேரில் நிறுத்தி சோதனை நடத்தினர். இதில், ஆட்டோவில் பயணித்த ஒருவரிடம் 43 பாக்கெட் குட்கா, 2 லிட்டர் சாராயம் இருந்தது தெரிந்தது.
விசாரணையில் கடலுார் அடுத்த சேடப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த நாகராஜ், 40; என்பதும், குட்கா, சாராயத்தை புதுச்சேரியில் இருந்து கடத்தி வந்ததாக ஒப்புக் கொண்டார். இதையடுத்து அவரை புதுநகர் போலீசில் ஒப்படைத்து புகார் செய்தனர். போலீசார் வழக்குப் பதிந்து நாகராஜை கைது செய்து, குட்கா, சாராயத்தை பறிமுதல் செய்தனர்.