வடலுார் கோவிலில் அமைச்சர் வழிபாடு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:22 PM
வடலுார்: வடலுார் அம்மன் கோவிலில் அமைச்சர் ஆனந்த் வழிபாடு செய்தார்.
வடலுார், ஆபத்தாரணபுரத்தில், பச்சைவாழி அம்மன் கோவில் உள்ளது. இங்கு, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் தனது மனைவியுடன் நேற்று காலை 11:00 மணிக்கு வந்தார்.
இதையொட்டி கோவில் அமைந்துள்ள பகுதியில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டு இருந்தது. மதியம், 12:00 மணிக்கு அம்மனுக்கு நடந்த அபிஷேகம் உள்ளிட்ட வழிபாட்டில் கலந்து கொண்டார்.மாலை, 3:00 மணி வரை கோவிலில் இருந்த ஆனந்த், அதன் பிறகு அங்கிருந்து கிளம்பினார்.
அவரது வருகையால் வடலுார், குறிஞ்சிப்பாடி பகுதி த.வெ.க., நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர், கோவிலில் குவிந்தனர். இதுகுறித்து கோவில் நிர்வாகத்தினர் கூறுகையில், ‘அமைச்சர் ஆனந்த், தன்னுடைய குலதெய்வ கோவிலான இந்த பச்சைவாழி அம்மன் கோவிலுக்கு ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதத்தில் வருகை புரிவது வழக்கம். இந்த ஆண்டும் வழக்கம் போல வந்தவர், சிறப்பு வழிபாட்டில் கலந்து கொண்டார்,’ என்றனர்.