தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ என்.எல்.சி ஊழியரிடம் பணம் திருட்டு

என்.எல்.சி ஊழியரிடம் பணம் திருட்டு

என்.எல்.சி ஊழியரிடம் பணம் திருட்டு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:22 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:22 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

வடலுார்: என்.எல்.சி ஊழியர் ஸ்கூட்டரில் வைத்த பணத்தை திருடிய மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்

வடலுார் அடுத்த வடக்குமேலுார் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஏழுமலை, 59; என்.எல்.சி ஊழியர். இவர் நேற்று காலை 11:15 மணி அளவில் வடலுார் இந்தியன் வங்கியில் இருந்து வீட்டு தேவைக்காக ரூ.,1.5 லட்சம் பணத்தை எடுத்தார். பின்னர் வீடு திரும்புவதற்காக அவர் ஸ்கூட்டரின் இருக்கையின் உள்பகுதியில் பணத்தை வைத்து வீடு திரும்பினார். வழியில் ஆபத்தாரணபுரம் பகுதியில் உள்ள பேக்கரி அருகில் வாகனத்தை நிறுத்திய ஏழுமலை, கடைக்கு சென்று மீண்டும் திரும்பினார். அப்போது அவர் ஸ்கூட்டரின் இருக்கையின் உள்பகுதியில் வைத்திருந்த ரூ.,1.5 லட்சத்தை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றது தெரிய வந்தது. சம்பவம் குறித்து வடலுார் போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us