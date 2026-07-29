டோல்கேட்டில் முழுகட்டணம் வசூலிப்பு ஆர்.டி.ஓ.,விடம் மா.கம்யூ., புகார்

டோல்கேட்டில் முழுகட்டணம் வசூலிப்பு ஆர்.டி.ஓ.,விடம் மா.கம்யூ., புகார்
டோல்கேட்டில் முழுகட்டணம் வசூலிப்பு ஆர்.டி.ஓ.,விடம் மா.கம்யூ., புகார்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:23 PM
விருத்தாசலம்: பொன்னாலகரம் டோல்கேட்டில் முழு கட்டணம் வசூலிப்பதை நிறுத்த வேண்டும் என மா.கம்யூ., வலியுறுத்தி உள்ளது.
விருத்தாசலம் ஆர்.டி.ஓ., வெங்கடேசனிடம் கொடுத்த மனு விபரம்:
கடலுார் – விருத்தாசலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பொன்னாலகரம் சுங்கச்சாவடியில், கடந்த 27ம் தேதி முதல் மினி டெம்போ, பஸ், கனரக வாகனங்களுக்கு 80 முதல் 85 சதவீதம், தனியார் மற்றும் அரசு பஸ்களுக்கு 84 சதவீதம் கட்டணம் உயர்ந்துள்ளது.
கடலுார் – விருத்தாசலம் 64 கி.மீ., தொலைவில், குள்ளஞ்சாவடி, குறிஞ்சிப்பாடி, வடலுார் மற்றும் நெய்வேலி நகரப் பகுதிகள் என 21 கி.மீ., தொலைவிற்கு சென்டர் மீடியன் பணிகள் முழுமை பெறவில்லை. அதுபோல், புறவழிச்சாலை இடைவெளி மற்றும் அதிக உள்ளூர் போக்குவரத்து காரணமாக இன்னும் இருவழிச்சாலையாகவே பயன்பாட்டில் உள்ளது.
நகாய் சாலை அமைப்பு வரைபடத்தின்படி, இடையூறு இல்லாத தொடர்ச்சியான நான்கு வழிச்சாலை வசதி சுமார் 28.3 கி.மீ., தொலைவிற்கு மட்டுமே உள்ளது. இதனால், தேசிய நெடுஞ்சாலை கட்டண நிர்ணயம் மற்றும் வசூல் விதிகள் 2008ன்படி, முழு சுங்கக் கட்டணம் வசூலிக்க முடியாது. எனவே, பொன்னாலகரம் சுங்கச்சாவடியில் கட்டண உயர்வை நிறுத்த வேண்டும்.
சாலைப் பணிகள் முழுமையாக முடிந்தபின், நகாய், ஆர்.டி.ஓ., அரசு போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரிகள் மற்றும் தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள், வணிகர் சங்கங்கள், அனைத்துக்கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் பொது விசாரணை நடத்தி, கட்டண உயர்வை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.