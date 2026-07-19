‘முதுகுன்ற வரலாறும் விருத்தாசல புராணமும்’ நுால் வெளியீட்டு விழா; ஜி.கே.வாசன் பங்கேற்பு
‘முதுகுன்ற வரலாறும் விருத்தாசல புராணமும்’ நுால் வெளியீட்டு விழா; ஜி.கே.வாசன் பங்கேற்பு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:31 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் சேலம் சாலையில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் ‘முதுகுன்ற திருவிழா’ நிகழ்ச்சி நடந்தது.
நிகழ்ச்சியை, ஏற்பாட்டாளர் முதுகுன்றன் மற்றும் குடும்பத்தினர் குத்து விளக்கேற்றி துவங்கி வைத்தனர்.
திருமுதுகுன்ற நாதருக்கு கற்றளி (கி.பி., 981 – 982 கருங்கல் கோவில்) கட்டிய சோழப்பேரரசி செம்பியன் மாதேவிக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக, 3 அடி உயரம், 81 கிலோ எடை கொண்ட ஐம்பொன் சிலையை, தமிழ் மாநில காங்., தலைவர் வாசன் வழங்க, தருமை ஆதீனம் 27வது குரு மகா சன்னிதானம் சார்பில் கலந்து கொண்ட கட்டளை தம்பிரான் பெற்றுக் கொண்டார்.
அதைத்தொடர்ந்து முதுகுன்றன் எழுதிய ‘முதுகுன்ற வரலாறும் விருத்தாசல புராணமும்’ என்ற நுாலை வாசன் வெளியிட்டு வாழ்த்துரை வழங்கினார்.
இதில், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., கோவிந்தசாமி, நகராட்சி சேர்மன் சங்கவி முருகதாஸ், டாக்டர் அருண்பிரசாத் ஆகியோர் முதன்மை பிரதியை பெற்றுக் கொண்டு வாழ்த்துரை வழங்கினர்.
முதுகுன்றன் இல்லத்தின் சார்பில் மகன் பாலாஜி, மருமகள் அருணா பாலாஜி, மாப்பிள்ளை சுந்தர், மகள் செல்வி சுந்தர் ஆகியோர் அனைவரையும் வரவேற்றனர்.
ஸ்ரீஜெயின் ஜூவல்லரி உரிமையாளர் அகர்சந்த் கலந்துகொண்டு வாழ்த்தினார். முதுகுன்றன் சம்பந்தி டாக்டர் பாலசுப்பிரமணியன், புத்தகத்தின் சாராம்சம் குறித்து எடுத்துக்கூறி வாழ்த்தினார்.
விழாவில், உறவினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.
முடிவில் முதுகுன்றன் நன்றி தெரிவித்தார்.