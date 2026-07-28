புதுமணப்பெண் தற்கொலைபோலீஸ் விசாரணை

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:41 PM
காட்டுமன்னார்கோவில்: திருமணம் ஆன மூன்று மாதத்தில் இளம்பெண் தற்கொலை செய்து கொண்ட விவகாரம் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
காட்டுமன்னார்கோவில் அடுத்த கீழக்கடம்பூரை சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி அன்பு மகள் நிவேஷா 25; அதே ஊரைச் சேர்ந்த விவேகானந்தன் மகன் பாலமணிகண்டன் 29; ரவுடி.
இவர் மீது காட்டுமன்னார்கோவில் போலீஸ் நிலையத்தில் பல வழக்குகள் உள்ளன. இருவரும் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக காதலித்த நிலையில், கடந்த ஏப்., 12ம் தேதி திருமணம் நடந்தது.
திருமணத்திற்கு பின்னர் பாலமணிகண்டன், வேலைக்கு செல்லாமல், மது குடித்துவிட்டு வந்து வீட்டில் தகராறு செய்தார். இதனை மனைவி நிவேஷா, தட்டிக்கேட்கும் போது, ‘உன்னால், தான் பிரச்னை, நீ இறந்துபோய்விடு’ என திட்டி வந்தார்.
இதனை நிவேஷா, தனது பெற்றோரிடம் கூறியபோது சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர். இந்நிலையில், நிவேஷாவை ஆடி மாதம் காரணமாக, அழைத்து சென்றதால், பெற்றோர் வீட்டில் இருந்து வந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் பாலமணிகண்டன், தனது பெற்றோரிடம் தகராறு செய்தார். தகவல் அறிந்த நிவேஷா, மாமனார் வீட்டிற்கு சென்று கணவரை தட்டிக்கேட்டார்.
இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த பாலமணிகண்டன் மனைவி நிவேஷாவிடம், ‘உன்னால் தான் பிரச்னை, நீ இறந்து போ’ என திட்டியுள்ளார்.
இதனால் மனமுடைந்த நிவேஷா, கணவர் வீட்டில் படுக்கை அறையில் மின்விசிறியில் துப்பட்டாவால் துாக்கில் தொங்கினார்.
இதனை பார்த்த உறவினர்கள் உடன் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு பரிசோதித்த டாக்டர்கள் அவர், இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
தகவல் அறிந்த காட்டுமன்னார்கோவில் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை செய்தனர்.
இறந்த நிவேஷாவிற்கு திருமணம் முடிந்து மூன்று மாதங்களே ஆவதால், குறிஞ்சிப்பாடி ஆர்.டி.ஓ., மகாலட்சுமி விசாரணைக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து தந்தை அன்பு தனது மகள் நிவேஷா சாவில் சந்தேகம் இருப்பதாக கொடுத்த புகாரின் பேரில் காட்டுமன்னார்கோவில் போலீசார் சந்தேக மரணம் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.