ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் மருத்துவ பிரிவு கட்டடங்கள் திறப்பு
ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் மருத்துவ பிரிவு கட்டடங்கள் திறப்பு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:44 PM
கடலுார்: திருவந்திபுரம் மற்றும் காரைக்காடு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பல்வேறு மருத்துவ பிரிவு கட்டடங்கள் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
திருவந்திரபுரம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய வளாகத்தில் ஆயுர்வேத மருத்துவ பிரிவு கட்டடம் மற்றும் காரைக்காடு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய வளாகத்தில், ஹோமியோபதி மருத்துவ பிரிவு கட்டடங்களை நேற்று அமைச்சர் ராஜ்குமார், கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில் குமார் தலைமையில் திறந்து வைத்தார்.
திருவந்திபுரம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தேசிய ஆயுஷ் குழுமம் நிதியின் கீழ் 15 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மருத்துவ அதிகாரி அறை, மருந்தகம், சேமிப்பு அறை, நீராவிக்குளியல் அறை மற்றும் கழிப்பறை ஆகிய வசதிகளுடன் மொத்தம் 45.43 ச.மீ பரப்பளவு ஆயுர்வேத பிரிவு கட்டடம், காரைக்காடு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தேசிய ஆயுஷ் குழுமம் நிதியின் கீழ் 15 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பிரதான சேமிப்பு அறை, ஆலோசனை அறை, துணை சேமிப்பு அறை, கழிப்பறை மற்றும் காத்திருப்பு கூடம் ஆகிய வசதிகளுடன் மொத்தம் 45.43 ச.மீ பரப்பளவு ஹோமியோபதி கட்டடம் ஆகிய மருத்துவ பிரிவுகளை நேற்று பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைக்கப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் ராஜா, சித்த மருத்துவ அலுவலர் பூங்கோதை, மருத்துவ அலுவலர்கள் அமிர்தாதேவி, பாலசந்திரன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.