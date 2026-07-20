ஸ்கேன் உபகரணங்கள், மருந்து இல்லாததால் மங்களூர் அரசு மருத்துமனையில் நோயாளிகள் அவதி

ஸ்கேன் உபகரணங்கள், மருந்து இல்லாததால் மங்களூர் அரசு மருத்துமனையில் நோயாளிகள் அவதி
ஸ்கேன் உபகரணங்கள், மருந்து இல்லாததால் மங்களூர் அரசு மருத்துமனையில் நோயாளிகள் அவதி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:21 PM
சிறுபாக்கம்: மங்களூர் அரசு வட்டார மருத்துவமனையில் சிகிச்சை உபகரணங்கள் இல்லாததால் நோயாளிகள் அவதி அடைவதால், மருத்துவ வசதிகளை மேம்படுத்த 30 கிராம மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
மாவட்டத்தின் கடைக்கோடி கிராமங்களை உள்ளடக்கிய மங்களூரில் அரசு வட்டார மருத்துவமனை உள்ளது. இங்கு, பொது மருத்துவம், மகப்பேறு, குழந்தைகள் சிகிச்சை பிரிவு, சித்தா உள்ளிட்ட சிகிச்சை பிரிவுகள் உள்ளன. மருத்துவமனைக்கு, மலையனுார், வி.புதுார், மா.புதுார், வினாயகனந்தல், கச்சிமயிலுார் உட்பட 30 கிராம மக்கள் தினமும் சிகிச்சைக்கு வருகின்றனர். மேலும், மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், மருந்தாளுநர்கள், லேப் டெக்னீஷியன், சுகாதார ஆய்வாளர்கள், கிராமப்புற செவிலியர்கள், மக்களை தேடி மருத்துவ குழு உட்பட 200க்கும் மருத்துவ பணியாளர்கள் பணிபுரிகின்றனர்.
உபகரணங்கள் இல்லை மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு வரும் கர்ப்பிணிகளுக்கு அல்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் வசதி, குடும்ப கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சை வசதி பல ஆண்டுகளாக இல்லை. இதனால் வேறு வழியின்றி ஏழை எளிய மக்கள் கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் விருத்தாசலம் பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளை செல்லும் அவல நிலை உள்ளது.
சித்தா பிரிவில் சிகிச்சைக்கு வருபவர்களுக்கு, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக வலி நிவாரணி மற்றும் ஓமம் தண்ணீர் இல்லாததால் அவதியடைகின்றனர். மேலும், குழந்தைகள், பல், நரம்பியல் உள்ளிட்ட சிகிச்சை பிரிவுகளுக்கு டாக்டர்கள் இல்லை.
பாதுகாப்பு இல்லை வட்டார மருத்துவமனையில் சுற்றுச்சுவர், இரவு காவலர் இல்லாததால் பாதுகாப்பாற்ற சூழல் நிலவுகிறது. இரவில் மது அருந்துவோர், சமூக விரோதிகள் மருத்துவமனை வளாகத்திற்குள் புகுந்து விடுவதால், இரவில் பணிபுரியும் செவிலியர்கள் அச்சத்துடன் பணிபுரியும் நிலை உள்ளது.
எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு, மங்களூர் அரசு வட்டார மருத்துவமனையில் சிகிச்சை உபகரணங்கள், மருந்துகள் வழங்கவும், டாக்டர்களை நியமிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என 30 கிராம மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.