குண்டும் குழியுமான சாலையால் மக்கள் அவதி  

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:01 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: ஜல்லி பெயர்ந்து குண்டும் குழியுமான சாலையால் கிராம மக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.சேத்தியாத்தோப்பு அடுத்த ஆணைவாரி பஸ்நிறுத்தத்திலிருந்து நெல்லிக்கொல்லை துறிஞ்சிக்கொல்லை வழியாக மதுவானைமேடு கிராமத்திற்கு தார்சாலை செல்கிறது. புவனகிரி ஒன்றிய கட்டுப்பாட்டில் ஆணைவாரி பஸ்நிறுத்தத்திலிருந்து துறிஞ்சிக்கொல்லை வரை, 2 கி.மீ., துாரம் கடந்தாண்டு புதிய தார்சாலை அமைத்துள்ளனர்.துறிஞ்சிக்கொல்லையிலிருந்து மதுவானைமேடு வரை 2 கிலோ மீட்டர் துாரம் தார்சாலை அமைக்காமல் போட்டுள்ளதால் ஜல்லிகள் பெயர்ந்தும், ஆங்காங்கே குண்டும் குழியும் போக்குவரத்திற்கு லாயக்கற்ற நிலையில் உள்ளது.மதுவானைமேடு கிராமத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லுாரி செல்லும் மாணவர்கள் இந்த சாலையில் சைக்கிளில் செல்லும் போது, கடும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.குண்டும் குழியுமான சாலையில் அவசரத்தேவைகளுக்கு செல்லும் ஆம்புலன்ஸ், தீயணைப்பு வாகனங்கள் சென்று வருவதிலம் பெரும் சிரமம் ஏற்படுகிறது.
இரவு நேரங்களில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாததால் இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வோர் பள்ளங்களில் விழுந்து விபத்திற்குள்ளாவது வாடிக்கையாக நடந்து வருகிறது. எனவே, சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நேரடி ஆய்வு செய்து மதுவானைமேடு கிராம மக்களின் நலன் கருதி புதிய தார்சாலை அமைக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.