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கோவில் திருவிழா விவகாரம் மக்கள் சாலை மறியல்

கோவில் திருவிழா விவகாரம் மக்கள் சாலை மறியல்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:12 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:12 PM

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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் அருகே திருவிழா நடத்துவது தொடர்பாக தனிநபரை கண்டித்து கிராம மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் போக்குவரத்து பாதித்தது.

விருத்தாசலம் அடுத்த சின்னகண்டியங்குப்பம் கிராமத்தில் உள்ள செல்லியம்மன் கோவிலில், வரும் 29ம் தேதி காப்புக்கட்டி திருவிழா துவங்கப்பட வேண்டும். ஆனால், திருவிழாவை நடத்துவது தொடர்பாக தனிநபர் ஒருவர், கோர்ட்டில், வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

இதை கண்டித்து, கிராம மக்கள் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்டோர், விருத்தாசலம் – பண்ருட்டி சாலையில் அமர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, கடந்தாண்டு கிராம மக்கள் இணைந்து திருவிழாவை நடத்தினோம். ஆனால், தனிநபர் ஒருவர் திருவிழாவை நடத்துவதை ஏற்க மாட்டோம்.

கடந்த, 10 தினங்களாக, அதிகாரிளை சந்தித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காத நிலையில், திடீரென கோர்ட்டில்,

இருந்து தனிநபர் உத்தரவு பெற்று வந்துள்ளதாக கூறுவதை ஏற்க முடியாது எனக்கூறினர். அவர்களிடம், இன்ஸ்பெக்டர் சந்துரு தலைமையிலான போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.

இருப்பினும், தனிநபருக்கு சாதமாக அதிகாரிகள் நடந்து கொள்வதாக வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் பஸ்சில் இருந்து இறங்கி நடந்து செல்கின்றனர்.

10:00 மணிக்கு மேல் மறியலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் பரவாயில்லை. மாணவர்களை பாதிக்கும் வகையில் மறியலில் ஈடுபடுவது தவறு என இன்ஸ்பெக்டர் சந்துரு எச்சரித்தார்.

மேலும், கோர்ட் உத்தரவை மீற முடியாது என்பதால், தனிநபரிடம் பேசி தீர்வு காணப்படும் என போலீசார் உறுதியளித்தனர்.

இதனையேற்று, கிராம மக்கள் தற்காலிகமாக மறியலை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர். இந்த சம்பவத்தால், விருத்தாசலம் – பண்ருட்டி சாலையில், நேற்று காலை 9:00 மணி முதல், 9:45 மணி வரை போக்குவரத்து பாதித்தது.

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