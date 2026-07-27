தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ குடிநீர் குழாய் சேதம் மக்கள் அவதி

குடிநீர் குழாய் சேதம் மக்கள் அவதி

குடிநீர் குழாய் சேதம் மக்கள் அவதி

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:12 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:12 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

நெல்லிக்குப்பம்: குடிநீர் குழாயை சரி செய்யாததால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி, 9 வது வார்டு திருவேங்கடம் நகரில் 25 க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். அப்பகுதியில், 4 மாதத்துக்கு முன் கழிவுநீர் கால்வாய் கட்டப்பட்டது. அப்போது குடிநீர் குழாய் சேதமானது. ஆனால் இதுவரை சரி செய்யப்படவில்லை.

இதனால் நகராட்சி மூலம் வழங்கும் குடிநீரை மட்டுமே நம்பியுள்ள அப்பகுதி மக்கள், குடிநீர் கிடைக்காமல் சிரமப்படுகின்றனர்.

இது குறித்து சம்மந்தபட்ட அதிகாரிகள் உடனடியாக உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us