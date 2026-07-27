/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ குடிநீர் குழாய் சேதம் மக்கள் அவதி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:12 PM
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நெல்லிக்குப்பம்: குடிநீர் குழாயை சரி செய்யாததால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி, 9 வது வார்டு திருவேங்கடம் நகரில் 25 க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். அப்பகுதியில், 4 மாதத்துக்கு முன் கழிவுநீர் கால்வாய் கட்டப்பட்டது. அப்போது குடிநீர் குழாய் சேதமானது. ஆனால் இதுவரை சரி செய்யப்படவில்லை.
இதனால் நகராட்சி மூலம் வழங்கும் குடிநீரை மட்டுமே நம்பியுள்ள அப்பகுதி மக்கள், குடிநீர் கிடைக்காமல் சிரமப்படுகின்றனர்.
இது குறித்து சம்மந்தபட்ட அதிகாரிகள் உடனடியாக உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.