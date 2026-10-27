பா.ம.க., பிரமுகர் வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு :த.வெ.க., நிர்வாகியின் சகோதரர்கள் இருவர் கைது
பா.ம.க., பிரமுகர் வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு :த.வெ.க., நிர்வாகியின் சகோதரர்கள் இருவர் கைது
UPDATED : செப் 26, 2026 05:54 PM
ADDED : செப் 26, 2026 05:50 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலத்தில் இட பிரச்னையில் பா.ம.க., பிரமுகர் வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீசிய த.வெ.க., நிர்வாகியின் சகோதரர்கள் இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடலுார் மாவட்டம், விருத்தாசலம் சாவடிகுப்பம் முத்தையன் மகன் ராஜ்குமார், 35; த.வெ.க., நகர பொருளாளர். கட்டட ஒப்பந்ததாரர்.
இவருக்கும் காந்தி நகர் பா.ம.க., பிரமுகர் சின்ன தம்பி மகன் சுரேஷ், 42, என்பவருக்கும், காந்தி நகரில் உள்ள 2 சென்ட் நிலம் சம்பந்தமாக முன்விரோதம் இருந்தது.
நேற்று முன்தினம் மதியம் 1:00 மணியளவில், சுரேஷ் அவரது உறவினர்களுடன் பிரச்னைக்குரிய இடத்தை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார்.
தகவலறிந்த ராஜ்குமார் சென்று தட்டிக்கேட்டபோது, அவர்களுக்குள் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. ஆத்திரமடைந்த சுரேஷ் தாக்கியதில், ராஜ்குமாருக்கு தலையில், 5 தையல் போடப்பட்டது.
ராஜ்குமார் புகாரின் பேரில், கொலை முயற்சி பிரிவின் கீழ் விருத்தாசலம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, சுரேைஷ கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில், நள்ளிரவு 12:00 மணிக்கு மேல், பா.ம.க., பிரமுகர் சுரேஷ் வீட்டில் இரண்டு பெட்ரோல் குண்டுகள் வீசப்பட்டது. பயங்கர சப்தத்துடன் வெடித்த நிலையில் ஜன்னல், வீட்டின் முகப்பில் இருந்த செடிகள் பெட்ரோலில் மளமளவென எரிந்தன.
சப்தம் கேட்டு அப்பகுதி மக்கள் ஓடிவந்து, தண்ணீரை ஊற்றி தீயை அணைத்தனர். இந்த சம்பவத்தால், விருத்தாசலத்தில் நள்ளிரவில் திடீர் பரபரப்பு நிலவியது. தகவலறிந்த விருத்தாசலம் இன்ஸ்பெக்டர் சந்துரு உள்ளிட்ட போலீசார் வந்து விசாரித்தனர்.
அதில், பைக்கில் வந்த நபர்கள், ராஜ்குமாரின் சகோதரர்கள் சாவடிகுப்பம் ராஜா மகன் சிவக்குமார், 30; காந்திநகர் கலியபெருமாள் மகன் ராம்குமார், 24; என்பது தெரிந்தது.
இருவரையும் இரவோடு இரவாக போலீசார் பிடித்து வந்து விசாரணை செய்ததில், தனது சகோதரரை தாக்கியதற்கு பழி வாங்கவே மது அருந்திவிட்டு, அந்த பாட்டிலில் பெட்ரோலை ஊற்றி அடித்ததாக ஒப்புக் கொண்டனர்.
இதையடுத்து, பா.ம.க., பிரமுகர் சுரேஷ் மனைவி சுதா புகாரின் பேரில், சிவக்குமார், ராம்குமார், த.வெ.க., நகர பொருளாளர் ராஜ்குமார் ஆகியோர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, சிவக்குமார், ராம்குமாரை கைது செய்தனர். ராஜ்குமார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளார்.
இதற்கிடையே, சுரேஷ் வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீசிய நபர்களை கைது செய்யக் கோரி, பா.ம.க., முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர் சுரேஷ், வன்னியர் சங்க மாவட்டத் தலைவர் சிங்காரவேல் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள், போலீஸ் ஸ்டேஷனில் திரண்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
விஜய் அண்ணனுக்கு ஓட்டு போட்டோம் பா.ம.க., பிரமுகர் சுரேஷ் மனைவி சுதா கூறுகையில், 'விஜய் அண்ணனை நம்பிதான் நாங்க ஓட்டு போட்டோம். ஆனால், அவங்க கட்சிக்காரங்களே எங்கள் வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீசியிருக்காங்க. இதற்கு நகர பொருளாளர் ராஜ்குமார் தான் காரணம். எங்கள் உயிருக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்க' என்றார்.
திசைமாறிய வழக்கு த.வெ.க., பிரமுகர் தாக்கப்பட்டதால், அக்கட்சி நிர்வாகிகள் அழுத்தம் காரணமாக, பா.ம.க., பிரமுகர் சுரேஷ் போலீசாரால் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டார். ஆனால், மதுபோதை தலைக்கேறிய இருவர் பெட்ரோல் குண்டு வீசியதால், வழக்கின் திசைமாறி, த.வெ.க., நிர்வாகி ராஜ்குமார் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டு விட்டது.