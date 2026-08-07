/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ சுகப்பிரம்ம மகரிஷி அருட் பீடத்தில்உழவார பணி
ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:52 PM
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கடலுார்: திருவந்திபுரம் பில்லாலி தொட்டி சுகப்பிரம்ம மகரிஷி அருட் பீடத்தில் உழவார பணி நடந்தது. கடலுார் அடுத்த திருவந்திபுரம் பில்லாலி தொட்டியில் சுகப்பிரம்ம மகரிஷி அருட் பீடம் உள்ளது.
இங்கு மாதந்தோறும் திருவோண நட்சத்திரத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்று வருகிறது. சிவாய நமக அமைப்பு தலைவர் ராதாமணி தலைமையில், 30 பேர் அடங்கிய குழுவினர் இக்கோவிலில் மூலவர் சன்னதி, மண்டபம் மற்றும் பூந்தோட்டம் பகுதிகளில் குப்பைகளை அகற்றி சுத்தம் செய்தனர். மேலும், பூந்தோட்டத்திற்கு தண்ணீர் ஊற்றினர்.