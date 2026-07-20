கலெக்டர் அலுவலகத்தில்  பா.ம.க., வினர் மனு 

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:02 PM
கடலுார்: கடலுார் மாவட்டத்தில் சிலரின் துாண்டுதலால் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படுகிறது என, பா.ம.க., வினர் மனு அளித்தனர்.
இது குறித்து கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த மக்கள் குறைகேட்பு கூட்டத்தில், பா.ம.க., மாவட்ட செயலாளர் முத்துகிருஷ்ணன் அளித்த மனு: கடலுார் மாவட்டத்தில் கடந்த 3 மாதங்களில் 15க்கும் மேற்பட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. மிகவும் பதற்றமான மாவட்டமான கடலூரில் ஒரு சிலர் திட்டமிட்டு, பழிவாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். எனவே, பாதிக்கப்பட்டோர் புகார் அளிக்கும் போது, அதன் மீது உரிய விசாரணை நடத்தி வழக்குப்பதிவு செய்வது குறித்து முடிவு எடுக்க வேண்டும் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட செயலாளர் மகேஷ், மாநில துணை தலைவர் ஆறுமுகம், இளைஞரணி செயலாளர் விஜயவர்மன், நகர செயலாளர் ரமேஷ் உடனிருந்தனர்.