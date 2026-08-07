மாணவியை கர்ப்பமாக்கிய மாணவன் மீது போக்சோ

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ மாணவியை கர்ப்பமாக்கிய மாணவன் மீது போக்சோ
ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:30 PM
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பண்ருட்டி: விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த, 17 வயது சிறுமி நெல்லிக்குப்பத்தில் உள்ள தனது பாட்டி வீட்டில் தங்கி பிளஸ் 2 படித்து வந்தார்.இவரும், அதே பள்ளியில் பிளஸ் 2 படிக்கும் 17 வயது மாணவரும் கடந்த மூன்றாண்டாக காதலித்து வந்தனர். அதில், இருவரும் தனிமையில் பழகியதில் மாணவி, 7 மாத கர்ப்பமாக உள்ளார்.
இதுகுறித்து நெல்லிக்குப்பம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் இருந்த வந்த தகவலின்பேரில், பண்ருட்டி மகளிர் போலீசார் போக்சோ பிரிவில் வழக்கு பதிந்து, மாணவனை தேடிவருகின்றனர்.