தொழிலாளி மாயம்  போலீஸ் விசாரணை 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ தொழிலாளி மாயம் போலீஸ் விசாரணை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:50 PM
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சேத்தியாத்தோப்பு: வீட்டிலிருந்து வெளியூருக்கு கூலி வேலைக்கு சென்று மாயமானவரை போலீசார் தேடி வருகினறனர்.
கடலுார் மாவட்டம், சேத்தியாத்தோப்பு அடுத்த பழைய ஒரத்துார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் மச்சகேந்திரன், 45; கூலி தொழிலாளி. இவரது மனைவி இறந்துவிட்டதால் தனியாக வசித்து வருகிறார்.
கடந்த 7 ம் தேதி மச்சகேந்திரன் அம்மன்குப்பத்தில் உள்ள தனது மகள் கவியரசியிடம் வேலைக்கு செல்வதாக, மொபைல்போனில் கூறி சென்றார்.
பின்னர் மீண்டும் வீடு திரும்பவில்லை. அவர் எங்கு சென்று மாயமானார் என தெரியவில்லை. மொபைல்போனை தொடர்பு கொண்டபோது, ‘சுவிட்ச் ஆப்’ செய்யப்பட்டிருந்தது. இது குறித்து கவியரசி புகாரின் பேரில் ஒரத்துார் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.