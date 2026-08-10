அம்மன் கழுத்தில் இருந்த தங்க தாலி திருட்டு இளம் தம்பதிகளுக்கு போலீஸ் வலை

அம்மன் கழுத்தில் இருந்த தங்க தாலி திருட்டு இளம் தம்பதிகளுக்கு போலீஸ் வலை
அம்மன் கழுத்தில் இருந்த தங்க தாலி திருட்டு இளம் தம்பதிகளுக்கு போலீஸ் வலை
ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM
ஸ்ரீமுஷ்ணம்: அம்மன் கழுத்தில் இருந்த தங்க தாலியை திருடிச்சென்ற இளம் தம்பதிகளை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் இருந்து குமாரகுடி வழியாக சிதம்பரம் செல்லும் சாலையில் சாத்தாவட்டம் கிராமத்தில் காத்தாயி அம்மன் கோவில் உள்ளது.
இதில் சாத்தாவட்டம் கிராமத்தை சேர்ந்த ரஞ்சித் பூசாரியாக உள்ளார். இந்த கோவிலுக்கு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மதியம் இளம் தம்பதி பைக்கில், சாமி கும்பிட வந்தனர். சாமி கும்பிட்டு விட்டு அருகில் உள்ள அய்யனார் சிலைகளை பார்த்துக்கொண்டிருந்தனர்.
இதனிடையே கோவில் பூசாரி அருகில் உள்ள இடத்திற்கு சென்றுவிட்டு திரும்ப வந்து பார்த்த போது அம்மன் கழுத்தில் இருந்த 25 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 2 கிராம் தங்க தாலி காணாமல் போயிருந்தது தெரியவந்தது. உடனே ஸ்ரீமுஷ்ணம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தை தொடர்ந்து போலீசார் விரைந்து வந்து விசாரித்தனர். இதில் கோவிலில் இருந்த சி.சி.டி.வி., கேமராவை ஆய்வு செய்த போது சாமி கும்பிட வந்த இளம் தம்பதியினர் கோவிலுக்குள் நுழைந்து தாலியை திருடிவிட்டு தங்களது டூவீலரில் ஸ்ரீமுஷ்ணம்நோக்கி செல்வது தெரியவந்தது. இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் ஸ்ரீமுஷ்ணம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தாலியை திருடி சென்ற இளம் தம்பதிகளை தேடி வருகின்றனர்.