தொடக்க கூட்டுறவு வங்கி பணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் 

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:45 PM
கடலுார்: கடலுாரில் தமிழ்நாடு மாநில தொடக்க கூட்டுறவு வங்கி அனைத்து பணியாளர்கள் சங்கம் சார்பில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
ஓய்வு பெற்ற சங்க மாவட்ட தலைவர் விஷ்ணுராம் தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட தலைவர் திருநாவுக்கரசு, கோவிந்தராஜன், மாவட்ட பொருளாளர் மாரிமுத்து, துணைத் தலைவர்கள் ஜெயசங்கர், சக்கரவர்த்தி முன்னிலை வகித்தனர். மாநில தலைவர் சேகர் விளக்க உரையாற்றினார்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் கோவிந்தராஜலு, ஏழுமலை, சண்முகசுந்தரம், குமாரசாமி, ஜோதிநாதன், வேலாயுதம், வாசுதேவன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். கடந்த 2021ம் ஆண்டுக்கு பிறகு ஓய்வு பெற்ற பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும். தாயுமானவர் திட்டத்தில் நடைமுறை சிக்கல்களை தீர்க்க வேண்டும். அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் மாவட்ட அளவில் பணி மூப்பு பட்டியல் தயாரித்து, பாரபட்சமற்ற வகையில் பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் மாவட்டத்தில் உள்ள 167 தொடக்க, நகர கூட்டுறவு கடன் சங்க பணியாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்து பங்கேற்றனர். இதன் காரணமாக வங்கி பணிகள் பாதிக்கப்பட்டன.