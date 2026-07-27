அரசு பள்ளி மாணவிகளுக்கு பரிசளிப்பு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 09:21 PM
நடுவீரப்பட்டு: நடுவீரப்பட்டு அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் இன்னர் வீல் கிளப் ஆப் கடலுார் சில்வர் பீச் சங்கத்தின் சார்பாக காமராஜர் பிறந்த நாள் மற்றும் அப்துல் கலாம் நினைவு நாள் விழா நடந்தது. பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சாந்தகுமாரி தலைமை தாங்கினார்.பள்ளி மாணவர்களுக்கு பேச்சு போட்டி, கட்டுரை போட்டி, ஓவிய போட்டி, கவிதை போட்டி நடத்தி பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
கடந்த கல்வி ஆண்டில் 10 மற்றும் பிளஸ் 1 வகுப்பில் முதல் மதிப்பெண் எடுத்த மாணவிகளுக்கு ஸ்கூல் பேக், கால்குலேட்டர், நோட்புக் வழங்கப்பட்டது.
மேலும் பள்ளியில் மரக்கன்றுகள் நட்டனர். இந்நிகழ்ச்சியில் சங்கத்தின் தலைவி தமிழரசி, செயலாளர் ராஜேஸ்வரி,பொருளாளர் கஸ்துாரி, எடிட்டர் ஸ்ரீதேவி,மகேஸ்வரி,முன்னாள் சங்க தலைவிகள் ஜெயக்குமாரி, கலைவாணி, உமா,உறுப்பினர்கள் ரத்னா,சாந்தி,ராதா,செல்வி,சந்திரிகா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.