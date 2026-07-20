தென்னிந்திய அளவிலான வாலிபால் போட்டி வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசு வழங்கல்
தென்னிந்திய அளவிலான வாலிபால் போட்டி வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசு வழங்கல்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:03 PM
விருத்தாசலம், ஜூலை 21–
விருத்தாசலத்தில் நடந்த தென்னிந்திய அளவிலான வாலிபால் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு டி.எஸ்.பி., பாலகிருஷ்ணன் நினைவு சுழற்கோப்பை வழங்கினார்.
விருத்தாசலம் காங்., மாளிகை மைதானத்தில், தென்னிந்திய அளவிலான கைப்பந்து போட்டி கடந்த 17ம் தேதி துவங்கி நேற்று முன்தினம் 19ம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள் நடந்தது. இதில், இறுதி போட்டியில், ஆண்கள் பிரிவில், சென்னை இந்தியன் வங்கி அணி, டி.ஜி., வைஷ்ணவா கல்லுாரி அணி, சென்னை காவல்துறை அணி, சென்னை எஸ்.டி.ஏ.டி., அணிகள் முதல் நான்கு இடங்களை பிடித்தன. அதேபோல், பெண்கள் பிரிவில், சென்னை எஸ்.டி.ஏ.டி., அணி முதலிடம் பிடித்தது.
போட்டியில் வென்ற அணிகளுக்கு பரிசு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., கலைச்செல்வன் தலைமை தாங்கினார். டி.எஸ்.பி., பாலகிருஷ்ணன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு சுழற்கோப்பை மற்றும் பரிசு வழங்கினார்.
முன்னாள் என்.எல்.சி., கைப்பந்து வீரர் ராஜன்பாபு வரவேற்றார். சேலஞ்சர் கைப்பந்து கழக தலைவர் சலீம், செயலர் மோகன், துணை தலைவர் மேனக்ஷா, துணை செயலர் பென்னட் ராஜ்குமார், பொருளாளர் அருண் மற்றும் வாலிபால் வீரர்கள் அருள்ஜோதி, கார்த்திக், சதீஷ்குமார் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியர் கோவிந்தராஜ் போட்டியை தொகுத்து வழங்கினார்.