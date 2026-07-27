பேச்சுப்போட்டியில் வென்ற பள்ளி மாணவர்களுக்கு பரிசு

பேச்சுப்போட்டியில் வென்ற பள்ளி மாணவர்களுக்கு பரிசு
பேச்சுப்போட்டியில் வென்ற பள்ளி மாணவர்களுக்கு பரிசு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 09:13 PM
கடலுார்: கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், கட்டுரை மற்றும் பேச்சுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
தமிழ் வளர்ச்சித்துறை வாயிலாக ஆண்டுதோறும் ஜூலை 18ல் தமிழ்நாடு நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதையொட்டி அனைத்து மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளிலும் 6 முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு கட்டுரை மற்றும் பேச்சுப் போட்டிகள் நடத்திட அறிவுறுத்தப்பட்டது. கடலுார் மாவட்டத்தில் மாவட்ட அளவிலான கட்டுரை மற்றும் பேச்சுப் போட்டி மஞ்சக்குப்பம், புனித வளனார் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்தது.
கட்டுரை மற்றும் பேச்சுப் போட்டிகளில் முதல் மூன்று இடங்களில் வெற்றிபெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு முதல் பரிசாக தலா 10 ஆயிரம் ரூபாயும், 2ம் பரிசாக தலா 7 ஆயிரம் ரூபாயும், மூன்றாம் பரிசாக தலா 5 ரூபாயும் மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ்களும் கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் வழங்கினார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை உதவி இயக்குனர் சுப்புலட்சுமி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.