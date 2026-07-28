/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ அஞ்சல் ஊழியர் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM
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கடலுார்: கடலுார் தலைமை தபால் நிலையம் அருகில் பாரதிய அஞ்சல் ஊழியர் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
கடலுார் கோட்ட தலைவர் சண்முகம் தலைமை தாங்கினார். கோட்ட செயலாளர்கள் சிவபாலன், கண்ணன், ஜோதிகுமரன், கண்ணன் ஆகியோர் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினர்.
மெயில் மோட்டார், சிவில் விங் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். வெளிநாட்டு அஞ்சல் அலுவலக விதிகளை அனைத்து நகரங்களிலும் அமல்படுத்த வேண்டும். பழைய டெலிவரி முறையை கொண்டு வர வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டன. ஆர்ப்பாட்டத்தில் சங்க நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.