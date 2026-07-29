/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ தீ விபத்தில் வீடு சேதம் நிவாரணம் வழங்கல்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:25 PM
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விருத்தாசலம்: மங்கலம்பேட்டை அருகே தீ விபத்தில் பாதித்த குடும்பத்திற்கு .வெ.க., சார்பில் நிவாரணம் வழங்கப்பட்டது.
மங்கலம்பேட்டை அடுத்த கோவிலானுார் கிராமத்தை சேர்ந்த ரத்தினம் என்பவரது கூரை வீடு நேற்று முன்தினம் இரவு திடீரென தீ பிடித்து எரிந்து சாம்பலானது. இந்த தீ விபத்தில் வீட்டில் இருந்த பொருட்கள் அனைத்தும் எரிந்து சாம்பலானது.
தகவலறிந்த த.வெ.க., மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் விஜய், பாதித்த குடும்பத்தை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். மேலும், ரூ. 10 ஆயிரம் ரொக்கம், அரிசி, காய்கறிகள் உள்ளிட்ட நிவாரண உதவிகளை வழங்கினார்.
ஒன்றிய செயலாளர் அப்பு, இணை செயலாளர் அரிகிருஷ்ணன், துணை செயலாளர் சதாசிவம், நகர செயலாளர் சுரேஷ் உடனிருந்தனர்.