 த.வெ.க., நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கல்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM
விருத்தாசலம்: த.வெ.க., பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் பிறந்தநாளையொட்டி, விருத்தாசலத்தில் அமைச்சர் ராஜ்குமார் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார்.
முதல்வர் விஜய் மற்றும் த.வெ.க., பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் பிறந்தநாளையொட்டி, விருத்தாசலம் நகர த.வெ.க., சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு, மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் விஜய் தலைமை தாங்கினார். தலைமை நிலைய செயலாளர் ராஜசேகர் முன்னிலை வகித்தார்.
நகர செயலாளர் அப்பாஸ் அலி வரவேற்றார்.
அமைச்சர் ராஜ்குமார் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, 630 குடும்பங்களுக்கு மூன்று சக்கர வாகனம், தையல் மெஷின், குக்கர், அரிசி, காய்கறிகள் உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.
வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆனந்த், மாவட்ட இணைச்செயலாளர் சங்கர், துணை செயலாளர் வாசு, ஒன்றிய செயலாளர்கள் வினோத், சிவா, செல்வமணி, பிரபு, அப்பு, வெற்றிவேல், ரஞ்சித், வெங்கடேசன் மற்றும்
பேரூர் செயலாளர் சுரேஷ், மாவட்ட நிர்வாகிகள் பாபு கணேஷ், முத்தரசன், பாரதிதாசன், முஸ்தபா, குணசெல்வன், சந்துரு, சக்திவேல், நகர நிர்வாகிகள் கோபிநாத், மனோஜ், சிவமலர், தினேஷ் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். நகர இணைச் செயலாளர் பிரசாந்த், பொருளாளர் ராஜ்குமார் நன்றி கூறினர்.