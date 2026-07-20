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மக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டம் 736 மனுக்கள் மீது விசாரணை 

மக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டம் 736 மனுக்கள் மீது விசாரணை 

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:02 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:02 PM

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கடலுார்: கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்த பொதுமக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் 736 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.

பொது மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நேற்று கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது.  கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் தலைமை தாங்கி பொது மக்களிடம் 736 மனுக்களை பெற்றார். கோரிக்கை மனுக்களை சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களிடம் வழங்கி தகுதியான மனுக்கள் மீது விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டது.   இக்கூட்டத்தில் டி.ஆர்.ஓ.,. புண்ணியகோட்டி, கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (கணக்கு) தீபா உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

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