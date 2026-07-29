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புதுச்சேரி மதுபாட்டில் பதுக்கியவர் கைது  

புதுச்சேரி மதுபாட்டில் பதுக்கியவர் கைது  

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM

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நடுவீரப்பட்டு, ஜூலை 30–

புதுச்சேரி மதுபாட்டில்களை காரில் பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

நடுவீரப்பட்டு சப் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேந்திரன்  மற்றும் போலீசார் நேற்று முன்தினம் ரோந்து சென்றனர். அப்போது, அப்போது பாலுார் திரவுபதியம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்த தட்சணாமூர்த்தி,68; தனது வீட்டின் அருகே, பி.ஒய் 01 பி.ஜெ 3083 என்ற பதிவெண் கொண்ட டாடா நானோ காரில் வைத்து, புதுச்சேரி மதுபானங்களை விற்றுக் கொண்டிருந்தார்.

உடன் போலீசார் அவரை கையும், களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர். மேலும், அவர் விற்பனைக்காக காரில் பதுக்கி வைத்திருந்த ரூ.850 மதிப்புள்ள 28 பிராந்தி பாட்டில்கள் மற்றும் காரையும் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், இதுதொடர்பாக வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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