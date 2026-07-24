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விபத்தில் அரசு பஸ் டிரைவர் பலி உறவினர் மறியல்

விபத்தில் அரசு பஸ் டிரைவர் பலி உறவினர் மறியல்

ADDED : ஜூலை 24, 2026 11:53 PM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 11:53 PM

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பண்ருட்டி: பண்ருட்டி அருகே பைக்கு கள் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டதில் அரசு பஸ் டிரைவர் இறந்தார். கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்துார்பேட்டை வட்டம், சின்னஒடப்பன்குப்பம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஆனந்தவேல்,40; அரசு பஸ் டிரைவர். இவர் நேற்று இரவு 8:00 மணிக்கு பைக்கில் வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்தார். முடப்பள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்த சுப்ரமணி மகன்கள் சுஜித்,21; மற்றும் நித்திஷ்,18; ஆகியோர் பைக்கில் முத்தாண்டிக்குப்பம் நோக்கி வந்தனர். அபோது எதிர்பாராத விதமாக இரு பைக்குகளும் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டனர். இதில் படுகாயமடைந்த ஆனந்தவேல் அதே இடத்தில் இறந்தார். இதில் பலத்த காயமடைந்த சுஜித், நித்திஷ் இருவரையும் அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு கடலுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஆனந்தவேல் இறந்த தகவல் அறிந்த அவரது உறவினர்கள் ஆனந்தவேல் இறப்பிற்கு காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

இது குறித்த புகாரின் பேரில் முத்தாண்டிக்குப்பம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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