தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் மயங்கி விழுந்து சாவு 

ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் மயங்கி விழுந்து சாவு 

ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் மயங்கி விழுந்து சாவு 

ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:31 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:31 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கடலுார்: ஓய்வு பெற்ற ஓவிய ஆசிரியர் மயங்கி விழுந்து இறந்தார். கடலுார், கூத்தப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் ராதாகிருஷ்ணன்,60; கடலுாரில் உள்ள அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஓவிய ஆசிரியராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர். இவர், கடந்த ஓராண்டாக இதய நோய் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

இந்நிலையில் நேற்று வீட்டின் தரையை, சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்த போது, திடீரென மயங்கி கீழே விழுந்தார்.

அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு கடலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அவரை பரிசோதித்த டாக்டர், ராதாகிருஷ்ணன் இறந்து விட்டதாக கூறினார். புகாரின் பேரில், கடலுார், திருப்பாதிரிப்புலியூர் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.  

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us