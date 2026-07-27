மாணவர்களை போராட்டத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டாம் ஆர்.டி.ஓ., உருக்கம்

மாணவர்களை போராட்டத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டாம் ஆர்.டி.ஓ., உருக்கம்
மாணவர்களை போராட்டத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டாம் ஆர்.டி.ஓ., உருக்கம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM
விருத்தாசலம்: ‘ஜாதி சான்றிதழ் கேட்டு மனு கொடுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம், மாணவர்களை அழைத்து வர வேண்டாம்’ என ஆர்.டி.ஓ., என கூறினார்.
விருத்தாசலம் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகம் முன் இருளர், காட்டுநாயக்கன் இன மக்களுக்கு ஜாதி சான்றிதழ் கோரி பழங்குடி மக்கள் நலச்சங்கம் சார்பில் மனு கொடுக்கும் போராட்டம் நடந்தது. மாவட்ட செயலாளர் அசோகன் தலைமை தாங்கினார்.
பெண்ணாடம் பகுதியை சேர்ந்த 20க்கும் மேற்பட்ட பெற்றோர், தங்கள் குழந்தைகளுடன் போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர். அப்போது, ஜாதி சான்றிதழ் இல்லாமல் குழந்தைகள் கல்வி பயில முடியாத நிலை தொடர்கிறது.
மேலும், அரசின் எந்தவித நலத்திட்டங்களையும் பெற முடியாமல், உள்ளூரிலேயே அகதிகள்போல வாழும் அவலம் உள்ளது. எனவே, இருளர், காட்டுநாயக்கன் இன மக்களுக்கு அதிகாரிகள் நேரடியாக விசாரணை நடத்தி ஜாதி சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என கோஷமிட்டனர்.
இதில், மழலையர் உட்பட மாணவர்கள் பலரும் பங்கேற்றிருந்தனர். தொடர்ந்து, ஆர்.டி.ஓ., வெங்கடேசனிடம் மனு கொடுக்கச் சென்றனர். மாணவர்களை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அவர், ‘பள்ளிக்கு அனுப்பாமல், ஏன் போராட்டத்திற்கு அழைத்து வந்தீர்கள். நீங்கள் வந்து மனு கொடுத்தாலே உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தயவு செய்து மாணவர்களை எந்தவித போராட்டத்திலும் ஈடுபடுத்தக்கூடாது’ என கைகளை கூப்பி வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
ஆர்.டி.ஓ.,வின செயல், மனு கொடுக்க வந்தவர்களை நெகிழ செய்தது.