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குறுவட்ட கேரம் போட்டி பள்ளி மாணவன் சாதனை  

குறுவட்ட கேரம் போட்டி பள்ளி மாணவன் சாதனை  

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:13 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:13 PM

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பண்ருட்டி,ஜூலை.30–குறுவட்ட கேரம் போட்டியில் அரசு பள்ளி மாணவன் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.

பண்ருட்டி குறுவட்ட விளையாட்டு போட்டி, பண்ருட்டி ஜான் டூயி மெட்ரிக்  மேல்நிலைப் பள்ளியில்நடந்தது. அதில், கேரம் போட்டியில், 19 வயதிற்கு உட்பட்டோர் பிரிவில், பண்ருட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி பிளஸ் 2 மாணவர் ரோகித்கான் 19 முதலிடம் பெற்றார். 19 வயதிற்கு உட்பட்டோர் இரட்டையர் பிரிவில், ரோகித்கான், ஸ்ரீநாத் இரண்டாம் பிடித்தனர்.

குறுவட்ட போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் திருமால்வளவன், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக நிர்வாகிகள் பாராட்டினர்.

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