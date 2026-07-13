/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ பள்ளி மாணவி மாயம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:40 PM
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குள்ளஞ்சாவடி: பள்ளி மாணவி மாயமானது குறித்து போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
குள்ளஞ்சாவடி, முஸ்லிம் தெருவை சேர்ந்தவர் அமில் ஜனாத், 17; கடலுார் தனியார் பள்ளி பிளஸ் 2 மாணவி. நேற்று முன்தினம் வீட்டை விட்டு வெளியே சென்றவர் மீண்டும் வீடு திரும்பவில்லை. பல இடங்களில் தேடியும் அவரைப் பற்றிய எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. மகள் மாயமானதாக மாணவியின் தாய், குள்ளஞ்சாவடி போலீசில் புகார் அளித்தார். போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.