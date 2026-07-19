/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ சாரண, சாரணியர் இயக்க செயற்குழு கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:31 PM
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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளியில் சாரண, சாரணியர் இயக்க செயற்குழு கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு, டி.இ.ஓ., (பொறுப்பு) சேகர் தலைமை தாங்கினார். செயலர் வீரப்பா அறிக்கை வசித்தார். மாவட்ட அமைப்பு ஆணையர் பாஸ்கரன் வரவேற்றார்.
இதில், பொருளாளர் பாபு உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில், 2025 – 26ம் வரவு செலவு கணக்குகளை பரிசீலித்து ஏற்றல்; 2025 – 26ம் ஆண்டில் மாவட்ட செயலரின் செல்பாடுகள்; 2026 – 27ம் ஆண்டின் உத்தேச செயல்பாடுகள் திட்டம்; காலியாக உள்ள மாவட்ட பொறுப்பாளர் பதவிக்கு உரிய நபரை நியமனம் செய்தல்; உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
மாவட்ட அமைப்பு ஆணையர் சரஸ்வதி நன்றி கூறினார்.